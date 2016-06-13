コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

The MasterMind - MetaTrader 4のためのエキスパート

まず最初にデモ口座でバックテストを行いましょう。初期証拠金を5,000ドルにして、3ヶ月の利益が29万3000ドルになりました。まだ終わりません。開発者が必要です。


バックテスト結果

TheMasterMind
AlpariUS-Demo (Build 216)
通貨ペア EURUSD (ユーロドル)
時間軸 5分足 (M5) 2008年3月31日 00:00 - 2008年6月19日 07:30 (2008年3月30日 - 2008年7月1日)
モデル 全ティック（すべての利用可能な最小の時間軸に基づいて、最も正確な方法）
パラメータ: Lots=200; StopLoss=2000; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="MasterMind"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; Crash=false; TimeFrame=0; Length=5; Method=3; Smoothing=1; Filter=5; RealTime=true; Steady=false; Color=true; Alerts=true; EmailON=false; SignalPrice=true; SignalPriceBUY=Yellow; SignalPriceSELL=Aqua; CountBars=1485;

ヒストリー内のバー数 17601 生成されたティックの数 587455 モデル化の質 65.18%
チャートの不一致エラー 62




初期証拠金 5000.00



純利益 243061.68 総利益 300660.90 総損益 -57599.22
プロフィットファクタ 5.22 期待利得 15191.35

絶対ドローダウン 4202.40 最大ドローダウン 182004.27 (47.03%) 相対ドローダウン 90.11% (163677.74)

総取引数 16 ショートポジション 8 (75.00%) ロングポジション 8 (100.00%)

勝トレード（全体からパーセンテージを計算する） 14 (87.50%) 負トレード（全体からパーセンテージを計算する） 2 (12.50%)
最大 勝トレード 71525.61 勝トレード -54596.85
平均 勝トレード 21475.78 勝トレード -28799.61
最大 連続勝ち（利益） 9 (279697.49) 連続負け (損失) 1 (-54596.85)
Макс. 連続利益 (勝ちの数) 279697.49 (9) 連続損失 (負けの数) -54596.85 (1)
平均 連続勝ち 7 連続負け 1
# 時間 注文 ボリューム 価格 S / L T / P 利益 残高
1 2008年3月31日 20:50 買い 1 1.60 1.5774 1.3774 0.0000
2 2008年4月9日 19:00 エグジット 1 1.60 1.5855 1.3774 0.0000 1334.88 6334.88
3 2008年4月9日 19:00 売り 2 2.10 1.5856 1.7856 0.0000
4 2008年4月10日 18:45 エグジット 2 2.10 1.5729 1.7856 0.0000 2608.41 8943.29
5 2008年4月10日 18:45 買い 3 3.00 1.5730 1.3730 0.0000
6 2008年4月11日 04:45 エグジット 3 3.00 1.5773 1.3730 0.0000 1298.10 10241.39
7 2008年4月11日 04:46 売り 4 3.40 1.5772 1.7772 0.0000
8 2008年4月12日 05:55 エグジット 4 3.40 1.5405 1.7772 0.0000 11561.02 21802.41
9 2008年4月12日 05:55 買い 5 7.30 1.5404 1.3404 0.0000
10 2008年5月12日 12:50 エグジット 5 7.30 1.5461 1.3404 0.0000 4161.00 25963.41
11 2008年5月12日 12:50 売り 6 8.70 1.5462 1.7462 0.0000
12 2008年5月19日 17:20 エグジット 6 8.70 1.5490 1.7462 0.0000 -3002.37 22961.04
13 2008年5月19日 17:20 買い 7 7.70 1.5489 1.3489 0.0000
14 2008年5月21日 22:10 エグジット 7 7.70 1.5789 1.3489 0.0000 23141.58 46102.62
15 2008年5月21日 22:10 売り 8 15.40 1.5788 1.7788 0.0000
16 2008年5月27日 22:05 エグジット 8 15.40 1.5684 1.7788 0.0000 15156.68 61259.30
17 2008年5月27日 22:05 買い 9 20.50 1.5685 1.3685 0.0000
18 2008年5月28日 09:20 エグジット 9 20.50 1.5750 1.3685 0.0000 13380.35 74639.65
19 2008年5月28日 09:20 売り 10 25.00 1.5751 1.7751 0.0000
20 2008年5月29日 18:10 エグジット 10 25.00 1.5517 1.7751 0.0000 57802.50 132442.15
21 2008年5月29日 18:10 買い 11 44.40 1.5518 1.3518 0.0000
22 2008年6月5日 20:15 エグジット 11 44.40 1.5581 1.3518 0.0000 28811.16 161253.31
23 2008年6月5日 20:15 売り 12 54.10 1.5582 1.7582 0.0000
24 2008年6月10日 20:45 エグジット 12 54.10 1.5447 1.7582 0.0000 71525.61 232778.92
25 2008年6月10日 20:46 買い 13 78.10 1.5445 1.3445 0.0000
26 2008年6月13日 00:30 エグジット 13 78.10 1.5466 1.3445 0.0000 17455.35 250234.27
27 2008年6月13日 00:30 売り 14 83.90 1.5467 1.7467 0.0000
28 2008年6月17日 02:15 エグジット 14 83.90 1.5465 1.7467 0.0000 117.46 250351.73
29 2008年6月17日 02:15 買い 15 84.00 1.5464 1.3464 0.0000
30 2008年6月18日 19:40 エグジット 15 84.00 1.5526 1.3464 0.0000 52306.80 302658.53
31 2008年6月18日 19:40 売り 16 101.50 1.5527 1.7527 0.0000
32 2008年6月19日 07:30 損切りラインで決済する 16 101.50 1.5578 1.7527 0.0000 -54596.85 248061.68

