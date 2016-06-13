無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
The MasterMind - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 1009
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
まず最初にデモ口座でバックテストを行いましょう。初期証拠金を5,000ドルにして、3ヶ月の利益が29万3000ドルになりました。まだ終わりません。開発者が必要です。
バックテスト結果
TheMasterMind
AlpariUS-Demo (Build 216)
|通貨ペア
|EURUSD (ユーロドル)
|時間軸
|5分足 (M5) 2008年3月31日 00:00 - 2008年6月19日 07:30 (2008年3月30日 - 2008年7月1日)
|モデル
|全ティック（すべての利用可能な最小の時間軸に基づいて、最も正確な方法）
|パラメータ:
|Lots=200; StopLoss=2000; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="MasterMind"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; Crash=false; TimeFrame=0; Length=5; Method=3; Smoothing=1; Filter=5; RealTime=true; Steady=false; Color=true; Alerts=true; EmailON=false; SignalPrice=true; SignalPriceBUY=Yellow; SignalPriceSELL=Aqua; CountBars=1485;
|ヒストリー内のバー数
|17601
|生成されたティックの数
|587455
|モデル化の質
|65.18%
|チャートの不一致エラー
|62
|初期証拠金
|5000.00
|純利益
|243061.68
|総利益
|300660.90
|総損益
|-57599.22
|プロフィットファクタ
|5.22
|期待利得
|15191.35
|絶対ドローダウン
|4202.40
|最大ドローダウン
|182004.27 (47.03%)
|相対ドローダウン
|90.11% (163677.74)
|総取引数
|16
|ショートポジション
|8 (75.00%)
|ロングポジション
|8 (100.00%)
|勝トレード（全体からパーセンテージを計算する）
|14 (87.50%)
|負トレード（全体からパーセンテージを計算する）
|2 (12.50%)
|最大
|勝トレード
|71525.61
|勝トレード
|-54596.85
|平均
|勝トレード
|21475.78
|勝トレード
|-28799.61
|最大
|連続勝ち（利益）
|9 (279697.49)
|連続負け (損失)
|1 (-54596.85)
|Макс.
|連続利益 (勝ちの数)
|279697.49 (9)
|連続損失 (負けの数)
|-54596.85 (1)
|平均
|連続勝ち
|7
|連続負け
|1
|#
|時間
|型
|注文
|ボリューム
|価格
|S / L
|T / P
|利益
|残高
|1
|2008年3月31日 20:50
|買い
|1
|1.60
|1.5774
|1.3774
|0.0000
|2
|2008年4月9日 19:00
|エグジット
|1
|1.60
|1.5855
|1.3774
|0.0000
|1334.88
|6334.88
|3
|2008年4月9日 19:00
|売り
|2
|2.10
|1.5856
|1.7856
|0.0000
|4
|2008年4月10日 18:45
|エグジット
|2
|2.10
|1.5729
|1.7856
|0.0000
|2608.41
|8943.29
|5
|2008年4月10日 18:45
|買い
|3
|3.00
|1.5730
|1.3730
|0.0000
|6
|2008年4月11日 04:45
|エグジット
|3
|3.00
|1.5773
|1.3730
|0.0000
|1298.10
|10241.39
|7
|2008年4月11日 04:46
|売り
|4
|3.40
|1.5772
|1.7772
|0.0000
|8
|2008年4月12日 05:55
|エグジット
|4
|3.40
|1.5405
|1.7772
|0.0000
|11561.02
|21802.41
|9
|2008年4月12日 05:55
|買い
|5
|7.30
|1.5404
|1.3404
|0.0000
|10
|2008年5月12日 12:50
|エグジット
|5
|7.30
|1.5461
|1.3404
|0.0000
|4161.00
|25963.41
|11
|2008年5月12日 12:50
|売り
|6
|8.70
|1.5462
|1.7462
|0.0000
|12
|2008年5月19日 17:20
|エグジット
|6
|8.70
|1.5490
|1.7462
|0.0000
|-3002.37
|22961.04
|13
|2008年5月19日 17:20
|買い
|7
|7.70
|1.5489
|1.3489
|0.0000
|14
|2008年5月21日 22:10
|エグジット
|7
|7.70
|1.5789
|1.3489
|0.0000
|23141.58
|46102.62
|15
|2008年5月21日 22:10
|売り
|8
|15.40
|1.5788
|1.7788
|0.0000
|16
|2008年5月27日 22:05
|エグジット
|8
|15.40
|1.5684
|1.7788
|0.0000
|15156.68
|61259.30
|17
|2008年5月27日 22:05
|買い
|9
|20.50
|1.5685
|1.3685
|0.0000
|18
|2008年5月28日 09:20
|エグジット
|9
|20.50
|1.5750
|1.3685
|0.0000
|13380.35
|74639.65
|19
|2008年5月28日 09:20
|売り
|10
|25.00
|1.5751
|1.7751
|0.0000
|20
|2008年5月29日 18:10
|エグジット
|10
|25.00
|1.5517
|1.7751
|0.0000
|57802.50
|132442.15
|21
|2008年5月29日 18:10
|買い
|11
|44.40
|1.5518
|1.3518
|0.0000
|22
|2008年6月5日 20:15
|エグジット
|11
|44.40
|1.5581
|1.3518
|0.0000
|28811.16
|161253.31
|23
|2008年6月5日 20:15
|売り
|12
|54.10
|1.5582
|1.7582
|0.0000
|24
|2008年6月10日 20:45
|エグジット
|12
|54.10
|1.5447
|1.7582
|0.0000
|71525.61
|232778.92
|25
|2008年6月10日 20:46
|買い
|13
|78.10
|1.5445
|1.3445
|0.0000
|26
|2008年6月13日 00:30
|エグジット
|13
|78.10
|1.5466
|1.3445
|0.0000
|17455.35
|250234.27
|27
|2008年6月13日 00:30
|売り
|14
|83.90
|1.5467
|1.7467
|0.0000
|28
|2008年6月17日 02:15
|エグジット
|14
|83.90
|1.5465
|1.7467
|0.0000
|117.46
|250351.73
|29
|2008年6月17日 02:15
|買い
|15
|84.00
|1.5464
|1.3464
|0.0000
|30
|2008年6月18日 19:40
|エグジット
|15
|84.00
|1.5526
|1.3464
|0.0000
|52306.80
|302658.53
|31
|2008年6月18日 19:40
|売り
|16
|101.50
|1.5527
|1.7527
|0.0000
|32
|2008年6月19日 07:30
|損切りラインで決済する
|16
|101.50
|1.5578
|1.7527
|0.0000
|-54596.85
|248061.68
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8207
BW MFI + Volumes
ボリュームが出力されているBW MFIの修正版です。nEMA
TEMAとDEMAは最も近い親類です。
Normalized Volume Oscillator
インディケータNormalized Volumeの拡張版です。視覚分析を簡単にするツールが追加されました。CandRelation
下ヒゲ、上ヒゲと実体などローソク足の3つのパターンを形式化する試みです。