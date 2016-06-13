コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

MACDonRSI - MetaTrader 4のためのインディケータ

--- | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
811
評価:
(4)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

青い線は、RSIを示します。

赤い線と灰色の線はそれぞれのメインラインとシグナルラインを示します。 


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8203

ZigZagHistory ZigZagHistory

このインディケータは、もう作成された足の上にZigZagの中期の静的状態を表示します。ZigZagに基づいて売買システムを開発する場合に役に立つと思います。

TrendLineRange TrendLineRange

価格がサポート･レジスタンスラインに近づける場合、インディケータは貴方に通知します。

ニュース ニュース

ニュースにおける取引のためのインディケータです。

nEMA nEMA

TEMAとDEMAは最も近い親類です。