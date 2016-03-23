コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

TEMA - MetaTrader 4のためのインディケータ

ビュー:
1385
評価:
(6)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
TEMA.mq4 (2.5 KB) ビュー
動作原理を説明するには、ブラショーヴ氏による著書『トレーダーのための統計学』からのスクリーンショットを添付します。





コードベースには同じようなインジケータDEMA（DEMA_RLH）があります。







MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7752

