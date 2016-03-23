無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
TEMA - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1385
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
動作原理を説明するには、ブラショーヴ氏による著書『トレーダーのための統計学』からのスクリーンショットを添付します。
コードベースには同じようなインジケータDEMA（DEMA_RLH）があります。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7752
