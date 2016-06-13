無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ニュース - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 844
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
制作者は不明です。(ソースコードでは、アンドレイ･ブラーギンと述べられている)
きっとお役に立つと思います。
16.30М . 第二優先のニュースです。
16.00Н . 第三優先のニュースです。最も大事です!
16.00L . 第一優先のニュースです。
買われ過ぎ･売られ過ぎの水準に接近しないようにご注意ください!
詳細はこちらをご覧ください。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8204
