コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ニュース - MetaTrader 4のためのインディケータ

[Удален] | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
844
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

制作者は不明です。(ソースコードでは、アンドレイ･ブラーギンと述べられている)


きっとお役に立つと思います。

16.30М . 第二優先のニュースです。

16.00Н . 第三優先のニュースです。最も大事です!

16.00L . 第一優先のニュースです。

買われ過ぎ･売られ過ぎの水準に接近しないようにご注意ください!

詳細はこちらをご覧ください。

ファンダメンタル分析。アルパリからのFX取引

イベントカレンダー

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8204

MACDonRSI MACDonRSI

このインディケータは、MAに基づいたRSIをベースにしています。

ZigZagHistory ZigZagHistory

このインディケータは、もう作成された足の上にZigZagの中期の静的状態を表示します。ZigZagに基づいて売買システムを開発する場合に役に立つと思います。

nEMA nEMA

TEMAとDEMAは最も近い親類です。

BW MFI + Volumes BW MFI + Volumes

ボリュームが出力されているBW MFIの修正版です。