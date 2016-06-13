制作者は不明です。(ソースコードでは、アンドレイ･ブラーギンと述べられている)







きっとお役に立つと思います。

16.30М . 第二優先のニュースです。



16.00Н . 第三優先のニュースです。最も大事です!



16.00L . 第一優先のニュースです。

買われ過ぎ･売られ過ぎの水準に接近しないようにご注意ください!

詳細はこちらをご覧ください。



ファンダメンタル分析。アルパリからのFX取引