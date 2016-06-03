トレンドの転換を示してくれるインジケーターです。色が異なる3本の線として、それぞれ現在表示中の時間軸でのトレンドの速度、次により長い時間軸のトレンドの速度、次の次により長い時間軸のトレンドの速度を表示します。

インディケータOtcfx_b-clock modified V3.2。推奨指標のもう一つのバージョンです。

この自動売買システムは、重要な経済指標の発表時のパニックに基づいた取引を行います。

標準ボリュームを表示するインディケータです。