StepMA - MetaTrader 4のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
制作者：

http://www.forex-tsd.com

ストキャスティクスの移動平均線に基づいています。

コードベースは、全部で 600 ページ以上ありますが、コードはほとんど動きません。凄いですね!自分で作ってみました･･･偉いですね!（w）

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8154

