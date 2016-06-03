無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
StepMA - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1318
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者：
ストキャスティクスの移動平均線に基づいています。
コードベースは、全部で 600 ページ以上ありますが、コードはほとんど動きません。凄いですね!自分で作ってみました･･･偉いですね!（w）
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8154
Otcfx_b-clock modified V3.2
インディケータOtcfx_b-clock modified V3.2。推奨指標のもう一つのバージョンです。Priliv_s
トレンドの転換を示してくれるインジケーターです。色が異なる3本の線として、それぞれ現在表示中の時間軸でのトレンドの速度、次により長い時間軸のトレンドの速度、次の次により長い時間軸のトレンドの速度を表示します。
up3x1 Investor
この自動売買システムは、重要な経済指標の発表時のパニックに基づいた取引を行います。Normalized Volume
標準ボリュームを表示するインディケータです。