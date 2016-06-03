コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Otcfx_b-clock modified V3.2 - MetaTrader 4のためのインディケータ

インディケータOtcfx_b-clock modified V3.2。推奨指標のもう一つのバージョンです。

パラメータ:

BClockClr= Aqua;
ClksColor= Lime;
TDCOL= Aqua;
show.Bclk=true ;
myFont ="Arial Bold" ;
myFont2 ="Verdana Bold" ;


Otcfx_b-clock modified V3.2

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8153

