Otcfx_b-clock modified V3.2

トレンドの転換を示してくれるインジケーターです。色が異なる3本の線として、それぞれ現在表示中の時間軸でのトレンドの速度、次により長い時間軸のトレンドの速度、次の次により長い時間軸のトレンドの速度を表示します。

著者によると、ユーザは外部インターフェースとしてこのインディケータが使えるそうです。