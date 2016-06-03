無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Otcfx_b-clock modified V3.2 - MetaTrader 4のためのインディケータ
インディケータOtcfx_b-clock modified V3.2。推奨指標のもう一つのバージョンです。
パラメータ:
BClockClr= Aqua;
ClksColor= Lime;
TDCOL= Aqua;
show.Bclk=true ;
myFont ="Arial Bold" ;
myFont2 ="Verdana Bold" ;
Otcfx_b-clock modified V3.2
