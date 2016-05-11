Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Priliv_s - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 779
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador representa as 3 linhas de cores diferentes que mostram a velocidade da tendência no tempo gráfico atual e dos próximos 2 maiores.
A linha bege significa cálculos com o menor período (TF atual).
A linha verde representa o TF maior mais próximo do TF atual.
A linha vermelha é usada para representar a tendência da próxima TF maior. Ele pode ser aplicado a quaisquer intervalos de tempo.
A inflexão do indicador significa que a direção da tendência mudou.
Priliv_s
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8152
O autor insiste que os usuários podem utilizar esse indicador como uma interface externa para todos os outros índices.T3.Lnx
Indicador T3.Lnx. Ele usa os sinais de Heiken Ashi.
Indicador Otcfx_b-clock modificado V3.2. Uma outra versão do indicador recomendado.StepMA
Uma "Média" do fórum http://www.forex-tsd.com sem quebras!