Indicadores

Priliv_s - indicador para MetaTrader 4

Publicado:
O indicador representa as 3 linhas de cores diferentes que mostram a velocidade da tendência no tempo gráfico atual e dos próximos 2 maiores.

A linha bege significa cálculos com o menor período (TF atual).

A linha verde representa o TF maior mais próximo do TF atual.

A linha vermelha é usada para representar a tendência da próxima TF maior. Ele pode ser aplicado a quaisquer intervalos de tempo.

A inflexão do indicador significa que a direção da tendência mudou.

Priliv_s

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8152

