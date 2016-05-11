O indicador representa as 3 linhas de cores diferentes que mostram a velocidade da tendência no tempo gráfico atual e dos próximos 2 maiores.

A linha bege significa cálculos com o menor período (TF atual).



A linha verde representa o TF maior mais próximo do TF atual.



A linha vermelha é usada para representar a tendência da próxima TF maior. Ele pode ser aplicado a quaisquer intervalos de tempo.



A inflexão do indicador significa que a direção da tendência mudou.

Priliv_s

