Priliv_s - indicador para MetaTrader 4
Visualiza 3 líneas de diferentes colores mostrando la velocidad de la tendencia en el período de tiempo actual, mayor inmediato y el mayor siguiente.
El color beige de la línea significa el cálculo con el período menor (período actual).
La línea verde representa el período mayor inmediato en el período actual.
La línea roja se utiliza para representar la tendencia en el período mayor siguiente. Puede aplicarse en cualquier período de tiempo.
La inflexión del indicador significa el cambio de la dirección de la tendencia.
