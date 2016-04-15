CodeBaseSecciones
Priliv_s - indicador para MetaTrader 4

Visualizaciones:
967
Ranking:
(1)
Publicado:
Priliv_s.mq4 (7.36 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Visualiza 3 líneas de diferentes colores mostrando la velocidad de la tendencia en el período de tiempo actual, mayor inmediato y el mayor siguiente.

El color beige de la línea significa el cálculo con el período menor (período actual).

La línea verde representa el período mayor inmediato en el período actual.

La línea roja se utiliza para representar la tendencia en el período mayor siguiente. Puede aplicarse en cualquier período de tiempo.

La inflexión del indicador significa el cambio de la dirección de la tendencia.

Priliv_s

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8152

