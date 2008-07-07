请观看如何免费下载自动交易
反面指标。显示3种颜色线，显示当前趋势速度，最近和最大的时间期限。
白色线表示最小时间周期的计算 (当前时间周期)。
绿色 - 在当前的时间周期内线是较近的大时间期限。
红线的使用表示一个较大时间期限显示的趋势。可以随意改变任何时间期限。
不可变指标表示趋势方向没有转变。
Priliv_s
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8152
MultiTrandOscilator
使用其他货币对在振荡器上得到信号线。为得是在一分钟图表上运行 EURUSD，信号由日元和法郎综合获得。程序模式自由，可以隐藏无用信号МA方法和文档中相关的描述。TC TradeChannel
以佣金为基础的 PriceChannel 中的交易系统。
改写的外汇开盘时间，能自动提示
自动提示各国外汇开盘MACD_Histogram
MACD Histogram 带有多种多样的自动线的指标.