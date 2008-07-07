使用其他货币对在振荡器上得到信号线。为得是在一分钟图表上运行 EURUSD，信号由日元和法郎综合获得。程序模式自由，可以隐藏无用信号МA方法和文档中相关的描述。

以佣金为基础的 PriceChannel 中的交易系统。