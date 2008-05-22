CodeBaseРазделы
Индикаторы

Priliv_s - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
6062
Рейтинг:
(1)
Опубликован:
Обновлен:
Отображает 3 линии разного цвета, показывая скорость тренда на текущем, ближайшем большем и следующем большем ТФ.

Бежевый цвет линии означает расчёт с наименьшим периодом (текущий ТФ).

Зелёный цвет - отображение в текущем ТФ линии ближайшего старшего ТФ.

Красная линия используется для отображения тенденции в следующем старшем ТФ. Может применяться на любых таймфреймах.

Перегиб индикатора означает смену направления тренда.

Priliv_s

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8152

