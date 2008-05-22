Ставь лайки и следи за новостями
Priliv_s - индикатор для MetaTrader 4
- 6062
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров
Отображает 3 линии разного цвета, показывая скорость тренда на текущем, ближайшем большем и следующем большем ТФ.
Бежевый цвет линии означает расчёт с наименьшим периодом (текущий ТФ).
Зелёный цвет - отображение в текущем ТФ линии ближайшего старшего ТФ.
Красная линия используется для отображения тенденции в следующем старшем ТФ. Может применяться на любых таймфреймах.
Перегиб индикатора означает смену направления тренда.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8152
