ポケットに対して
スクリプト

Interception - MetaTrader 4のためのスクリプト

722
(12)
IdleLib.dll (60 KB)
shablon.gif (6.99 KB)
shablon.mq4 (1.41 KB) ビュー
shablon.zip (33.86 KB)
ZIPとしてダウンロード
ユーザによって管理される動作を書くために役に立つかもしれません。例えば、段階的なトレードエミュレータです。

構造:
  • IdleLib.dll - 傍受のためのライブラリ。\experts\libraries\フォルダに保存します。
  • shablon.mq4 - MetaTrader 4 ウィンドウによって送出されるイベントを全て傍受し、これらのコードを印刷するスクリプトの例です。

Interception

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8135

BHS system BHS system

ラウンドナンバーに基づいたシステムです。

Graphical Calculator Graphical Calculator

3つの線を移動するだけで、利益確定、ストップアウトとマージンを計算することができます。

mt4mm mt4mm

リスク率に基づいてロット数を自動的に計算し、注文を発注します。

Digistoch-1 Digistoch-1

推奨指標をご紹介しています。ストキャスティックスをもとにして、売買シグナルを出します。