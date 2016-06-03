Interception

3つの線を移動するだけで、利益確定、ストップアウトとマージンを計算することができます。

ラウンドナンバーに基づいたシステムです。

リスク率に基づいてロット数を自動的に計算し、注文を発注します。

推奨指標をご紹介しています。ストキャスティックスをもとにして、売買シグナルを出します。