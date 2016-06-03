無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Interception - MetaTrader 4のためのスクリプト
- ビュー:
- 722
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ユーザによって管理される動作を書くために役に立つかもしれません。例えば、段階的なトレードエミュレータです。
構造:
構造:
- IdleLib.dll - 傍受のためのライブラリ。\experts\libraries\フォルダに保存します。
- shablon.mq4 - MetaTrader 4 ウィンドウによって送出されるイベントを全て傍受し、これらのコードを印刷するスクリプトの例です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8135
BHS system
ラウンドナンバーに基づいたシステムです。Graphical Calculator
3つの線を移動するだけで、利益確定、ストップアウトとマージンを計算することができます。
mt4mm
リスク率に基づいてロット数を自動的に計算し、注文を発注します。Digistoch-1
推奨指標をご紹介しています。ストキャスティックスをもとにして、売買シグナルを出します。