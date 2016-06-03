Digistoch-1

無料でロボットをダウンロードする方法を見る
推奨指標をご紹介しています。ストキャスティックスをもとにして、売買シグナルを出します。
パラメータ:
int K_period=8;
int D_period=3;
int S_period=3;
bool Show_Stoch_Value=true;
bool Show_Legend=true;
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8138
