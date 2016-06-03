コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

linreg - MetaTrader 4のためのインディケータ

超簡単、FX初心者のための役に立つインジケータです。最適化でも含まれています。

パラメータ:

int LRPeriod=13;



linreg

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8139

Digistoch-1 Digistoch-1

推奨指標をご紹介しています。ストキャスティックスをもとにして、売買シグナルを出します。

mt4mm mt4mm

リスク率に基づいてロット数を自動的に計算し、注文を発注します。

Tro_Mid Tro_Mid

買いシグナルと売りシグナルを出しますが、はたで見るほど楽ではありません。

Tickwatcher 2.0 Tickwatcher 2.0

各通貨ペア･各時間軸ごとに推奨値を表示するインジケータの一つです。