Squize_MA - MetaTrader 4のためのインディケータ
834
制作者: Kalenzo
インディケータ Squize_MA。
外部変数：
MaDifrential=5;
Ma1Type =MODE_EMA;
Ma1Price =PRICE_CLOSE;
Ma1Period =5;
Ma2Type =MODE_EMA;
Ma2Price =PRICE_CLOSE;
Ma2Period =20;
Squize_MA
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8122
