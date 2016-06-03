コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Squize_MA - MetaTrader 4のためのインディケータ

制作者: Kalenzo

インディケータ Squize_MA。

外部変数：

MaDifrential=5;
Ma1Type =MODE_EMA;
Ma1Price =PRICE_CLOSE;
Ma1Period =5;
Ma2Type =MODE_EMA;
Ma2Price =PRICE_CLOSE;
Ma2Period =20;

Squize_MA

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8122

