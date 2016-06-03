コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

OSC-MTF_CF_SYSv1.1 - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1133
評価:
(5)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の制作者: kuncup

インディケータOSC-MTF_CF_SYS-v1.1


インディケータOSC-MTF_CF_SYS-v1.1



MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8120

Levels_A_Vlad Levels_A_Vlad

インディケータは、ビタリ･アントノフの方法に基づくサポート/レジスタンスレベルを表示します(A_Vlad)。

CustomCandle CustomCandle

インディケータCustomCandleは、現在表示中のチャートに非標準的でも長い時間軸のローソク足を表示します。

Squize_MA Squize_MA

インディケータ Squize_MA。

BBflat_sw BBflat_sw

超簡単なインディケータ「BBflat_sw」。