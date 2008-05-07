请观看如何免费下载自动交易
X_0_Serg153_TEST带有交易警报的指标tick-tack-toe - MetaTrader 4脚本
作者: 原版指标X_0_Serg153 Copyright © 2005, Serg153
我们是根据创建于2005年的X_0_Serg153指标进行修改的。
一方面我们可以避免在指标中实践和tick-tack-toe方法核查，同样可以保存插图描述。另一方面在交易警报方面存在困难。
该指标 X_0_Serg153作为一种图表货币对显示。代码从论坛中相应的问题中 http://forum.mql4.com/ru/12351抽取。
tick-tack-toe 方法是19世纪初美国的交易者开始使用的。
tick-tack-toe 方法的特点在于可以保持稳定的时间线。
在 МТ-4 屏幕上可以连续生成新的价格柱。如果价格未超出阈值，tick-tack-toe 指标不会移动。所以指标图表和价格图表在 МТ-4屏幕上是不匹配的。
建议指标：
-添加生成交易警报。
-添加警报。
特性:
交易警报不会在历史上计算。因为如果指标随着价格变动而移动，那么将很难确定交易警报的位置。
同时对于交易不存在“历史”警报值。
所以交易警报同样可以在策略测试中测试。
测试:
在客户端内任意的智能交易内开始测试指标。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8114
