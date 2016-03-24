Author : Origin indicator X_0_Serg153 Copyright © 2005, Serg153

Als Basis haben wir den fertigen Indikator X_0_Serg153 Welche in dem Jahr 2005 entwickelt worden ist verwendet und modifiziert.

Einerseits erlaubte es uns eine Überprüfung der tick-tack-toe Methode zu vermeiden und die Darstellung des Verfahrens beizubehalten. Aber auf der anderen Seite war es dadurch schwierig, die Handelssignale zu extrahieren.

Die Daten des Indikators X_0_Serg153 werden in Form von grafischen Objekten dargestellt, was die folgende Frage in dem Forum aufwarf: http://forum.mql4.com/ru/12351. Der Programmcode des Indikators wurde ebenfalls diesem Link entnommen.

Die tick-tack-toe-Methode wurde seit dem 19 Jahrhundert von amerikanischen Tradern verwendet.

Die speziellen Eigenschaften der tick-tack-toe Methode besteht darin, dass keine stabile Zeitlinie gehalten wird.

In dem MT4 Chartfenster, erscheinen neue Bars ganz kontinuierlich, aber der ABC Indikator zeichnet erst einen neuen Wert, wenn ein bestimmter Wert überschritten worden ist (Threshold). Aus diesem Grunde ist der Indikator-Chart zum MT4 Chart unterschiedlich.

In der aktuellen Version dieses Indikators haben wir:

- Handels-Alarme hinzugefügt - Zeichen die nach oben oder unten weisen während der Entwicklung von Preisbewegungen (nach jeder Kalkulation durch den Indikator);

- Alarm hinzugefügt.

Spezielle Eigenschaften :

Es werden keine Handelsalarme über historische Daten berechnet, da est sehr schwierig herauszufinden ist, ob der Zeitpunkt des Alarms mit der nicht synchronisierten Position im Indikator uebereinstimmt.

Zudem sind historische Alarme auch nicht von großer Bedeutung für das aktuelle Trading.

Das ist auch der Grund dafür, warum diese Handelsalarme besser im Strategy Tester ausprobiert werden sollten.

Testing:

Laden Sie diesen Indikator zusammen mit irgendeinem EA in das Strategiefenster.