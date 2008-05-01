Автор: исходный индикатор X_0_Serg153 Copyright © 2005, Serg153

Для переделки взят готовый индикатор X_0_Serg153, созданный от 2005г.

Это с одной стороны позволило избежать верификации метода крестики-нолики с их реализацией в индикаторе, а также позволило сохранить наглядность метода,

но с другой стороны имеются трудности в извлечении торговых сигналов.

Данные индиктора X_0_Serg153 представлены в виде графических объектов, что вызвало соответствующий вопрос на форуме http://forum.mql4.com/ru/12351. Код индикатора взят там же.

Метод крестик-нолики применялся трейдерами Америки начиная с 19-го века.

Особенности метода крестики-нолики: состоят в том, что постоянство временной шкалы не соблюдается.

На экране МТ-4 возникают все новые ценовые бары, но индикатор крестики-нолики не движется, если цена так и не превысила пороговое значение. Поэтому график индикатора не соответствует графику цены изображаемой на экранах МТ-4.

В предлагаемом варианте индиктаора

-добавлена генерация торговых сигналов - значки вверх/вниз, которые появляются при развития ценового движения на каждом шаге расчета индикатора.

-добавлен Алерт.

Особенности:

Торговые сигналы не вычисляются по истории, так как при несинхронном движении относительно цены этого индикатора трудно судить о правильность расстановки торговых сигналов.

Для торговли же "исторические" сигналы значения не имеют.

Поэтому торговые сигналы следует тестировать в Тестере стратегий.

Тестирование:

запустить индикатор в тестере стратегий терминала вместе с любым советником.