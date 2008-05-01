Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
X_0_Serg153_TEST Индикатор крестики-нолики с торговыми сигнaлами. - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7484
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: исходный индикатор X_0_Serg153 Copyright © 2005, Serg153
Для переделки взят готовый индикатор X_0_Serg153, созданный от 2005г.
Это с одной стороны позволило избежать верификации метода крестики-нолики с их реализацией в индикаторе, а также позволило сохранить наглядность метода,
но с другой стороны имеются трудности в извлечении торговых сигналов.
Данные индиктора X_0_Serg153 представлены в виде графических объектов, что вызвало соответствующий вопрос на форуме http://forum.mql4.com/ru/12351. Код индикатора взят там же.
Метод крестик-нолики применялся трейдерами Америки начиная с 19-го века.
Особенности метода крестики-нолики: состоят в том, что постоянство временной шкалы не соблюдается.
На экране МТ-4 возникают все новые ценовые бары, но индикатор крестики-нолики не движется, если цена так и не превысила пороговое значение. Поэтому график индикатора не соответствует графику цены изображаемой на экранах МТ-4.
В предлагаемом варианте индиктаора
-добавлена генерация торговых сигналов - значки вверх/вниз, которые появляются при развития ценового движения на каждом шаге расчета индикатора.
-добавлен Алерт.
Особенности:
Торговые сигналы не вычисляются по истории, так как при несинхронном движении относительно цены этого индикатора трудно судить о правильность расстановки торговых сигналов.
Для торговли же "исторические" сигналы значения не имеют.
Поэтому торговые сигналы следует тестировать в Тестере стратегий.
Тестирование:
запустить индикатор в тестере стратегий терминала вместе с любым советником.
Скрипт рисует набор уровней вверх/вниз, отстоящих на заданный процент от цены бара выбранного рукой пользователя.OnChart Stochastic
Индикатор OnChart Stochastic.
Эксперт прорыва с высокой вероятностью и очень благоприятным соотношением прибыль/риск.Индикатор Impulse CDC (Color)
Индикатор Impulse CD (Color), продолжение импульсного подхода. По просьбам добавлена расцветка и сигнальная линия.