制作者：

Malish に触発されました。https://www.mql5.com/ru/forum/108241/page3

詳細:

このスクリプトは、現在値から指定された距離だけ離れた上部レベル･下部レベルのセットを表示し、選択したローソク足の価格レベルを分析させます。

ポジション: レベルの離れ始める足の終値は、StartMLという名前を持った垂直線を移動して選択することができます。

Fibo Linesなどの金融商品と似ています。

その違い:

- レベルが終値までの距離のパーセンテージによります。デフォルトで指定されたのは: 0.4、0.6、0.8、1、1.2、1.4 %。

- レベルのセットは上下対称になるように表示されます。

- スクリプトはTrendLine型の水平線を描画します。

TrendLine型の水平線は垂直線を楽に移動させます。半直線が外部変数に設定されます。

使用説明書:

スクリプトを「Scripts」フォルダの中にコピーします

スクリプトを起動し、StartMLという垂直線が発生します。

お好みに合わせて垂直線を移動して、再起動します。

短い時間軸でレベルが限度から外れる可能性があります。マウスの左ボタンで画面の右端をクリック＆ホールドして、マウスポインタを移動することで、スケールを選択します。

アドバイス：

1. スクリプトを起動する時に、「プロパティ」タブが表示されません。ということは、レベルが堅く移動により決められます。

extern double percent_lev1 = 0.4 ; extern double percent_lev2 = 0.6 ; extern double percent_lev3 = 0.8 ; extern double percent_lev4 = 1 ; extern double percent_lev5 = 1.2 ; extern double percent_lev6 = 1.4 ;

2. ストラテジーを設定するには、"//"を#property show_inputs и から削除してコードをコンパイルしてください。