私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
Percent_Levels - MetaTrader 4のためのスクリプト
- ビュー:
- 939
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者：
Malish に触発されました。https://www.mql5.com/ru/forum/108241/page3
詳細:
このスクリプトは、現在値から指定された距離だけ離れた上部レベル･下部レベルのセットを表示し、選択したローソク足の価格レベルを分析させます。
ポジション: レベルの離れ始める足の終値は、StartMLという名前を持った垂直線を移動して選択することができます。
Fibo Linesなどの金融商品と似ています。
その違い:
- レベルが終値までの距離のパーセンテージによります。デフォルトで指定されたのは: 0.4、0.6、0.8、1、1.2、1.4 %。
- レベルのセットは上下対称になるように表示されます。
- スクリプトはTrendLine型の水平線を描画します。
TrendLine型の水平線は垂直線を楽に移動させます。半直線が外部変数に設定されます。
使用説明書:
スクリプトを「Scripts」フォルダの中にコピーします
スクリプトを起動し、StartMLという垂直線が発生します。
お好みに合わせて垂直線を移動して、再起動します。
短い時間軸でレベルが限度から外れる可能性があります。マウスの左ボタンで画面の右端をクリック＆ホールドして、マウスポインタを移動することで、スケールを選択します。
アドバイス：
1. スクリプトを起動する時に、「プロパティ」タブが表示されません。ということは、レベルが堅く移動により決められます。
extern double percent_lev1=0.4; extern double percent_lev2=0.6; extern double percent_lev3=0.8; extern double percent_lev4=1; extern double percent_lev5=1.2; extern double percent_lev6=1.4;
2. ストラテジーを設定するには、"//"を#property show_inputs и から削除してコードをコンパイルしてください。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8113
インディケータOnChart Stochastic。レベルヒストグラム
このインディケータは、高値と安値の統計をチャートウィンドウにヒストグラムとして表示します。
全てのインジケータのデータはグラフィックオブジェクトの座標と名前に含まれます。インジケータで作成されるグラフィックオブジェクトから売買シグナルが出ます。MarketProfile
このインディケータは、マーケットプロファイル（英：Market Profile）を表示します。