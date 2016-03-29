加入我们粉丝页
描述:
脚本的目标是为了在主图表上随机选择一根柱线, 并根据确定的距价格百分比, 绘制一系列水平线 (参看下图)。
位置是柱线的收盘价, 在哪一根线需要构筑的基础上, 由用户通过移动名为 StartML 的垂直线来选择。
脚本类似于 斐波那契 线。
以下是区别:
- 线级别的设置是按照距离柱线收盘价的百分比。此处, 我们设为: 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1,2, 1,4 %
- 线绘制为两套: 对称上行和下行
- 脚本绘制一系列 趋势线 类型的水平线,
级别绘制通过对象 趋势线, 可灵活地控制线长度。。"射线" 属性可以通过外部变量控制。
指导:
脚本放置于名为 'scripts' 的文件夹, 然后手动编译并启动, 这是必要的。
在首次启动时, 垂线 StartML 出现。
您可以修改垂线位置并重启脚本。
在较小的时间帧上, 百分比线也许超出屏幕的边界。您应该使用鼠标左键捕捉屏幕的右边缘, 并通过移动鼠标上/下选择缩放。
建议:
1. 对于实际使用: 当您调用脚本时, "属性" 栏不会出现。它意味着百分比级别在转换时被严格定义。
extern double percent_lev1=0.4; extern double percent_lev2=0.6; extern double percent_lev3=0.8; extern double percent_lev4=1; extern double percent_lev5=1.2; extern double percent_lev6=1.4;
2. 若要调整您的交易策略来适应百分比率, 从代码行 #property show_inputs 中移除 "//" 字符, 并重新编译它。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8113
