由 Malish 推荐 https://www.mql5.com/ru/forum/108241/page3

脚本的目标是为了在主图表上随机选择一根柱线, 并根据确定的距价格百分比, 绘制一系列水平线 (参看下图)。

位置是柱线的收盘价, 在哪一根线需要构筑的基础上, 由用户通过移动名为 StartML 的垂直线来选择。

脚本类似于 斐波那契 线。

- 线级别的设置是按照距离柱线收盘价的百分比。此处, 我们设为: 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1,2, 1,4 %

- 线绘制为两套: 对称上行和下行

- 脚本绘制一系列 趋势线 类型的水平线,

级别绘制通过对象 趋势线, 可灵活地控制线长度。。"射线" 属性可以通过外部变量控制。

脚本放置于名为 'scripts' 的文件夹, 然后手动编译并启动, 这是必要的。

在首次启动时, 垂线 StartML 出现。

您可以修改垂线位置并重启脚本。

在较小的时间帧上, 百分比线也许超出屏幕的边界。您应该使用鼠标左键捕捉屏幕的右边缘, 并通过移动鼠标上/下选择缩放。

1. 对于实际使用: 当您调用脚本时, "属性" 栏不会出现。它意味着百分比级别在转换时被严格定义。

extern double percent_lev1= 0.4 ; extern double percent_lev2= 0.6 ; extern double percent_lev3= 0.8 ; extern double percent_lev4= 1 ; extern double percent_lev5= 1.2 ; extern double percent_lev6= 1.4 ;

2. 若要调整您的交易策略来适应百分比率, 从代码行 #property show_inputs 中移除 "//" 字符, 并重新编译它。