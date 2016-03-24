Urheber:

Vorschlag von Malish https://www.mql5.com/ru/forum/108241/page3

Beschreibung:

Dieses Skript ist dafür vorgesehen um Preise von einer zufällig ausgewählten war zu studieren, indem eine Serie von horizontalen Linien mit angegebenen prozentualen Abständen zu dieser Bar gezeichnet werden

Die für die Berechnung verwendete Bar (Close-Kurs) wird über die vertikale Linie mit dem Namen StartML ausgewählt.

Das Skript hat Ähnlichkeiten mit Fibo Lines.

Hier sind die Unterschiede:

- Die Linien werden einem prozentualen Abstand zur Bar (Close-Kurs) gezeichnet. Hier haben wir eingestellt: 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1,2, 1,4 %

- Die Linien werden in zwei Gruppen gemalt: symmetrisch aufwärts und abwärts

- Dieses Script malt eine Serie von horizontalen Linien des Typs TrendLine,

Die Ebenen werden vom Typ TrendLine gezeichnet, um die Länge der Linien kontrollieren zu können. Die Eigenschaft "Ray" wird über externe Variablen gesteuert.

Anweisungen:

Das Skript muss in das Verzeichnis "Scripts" kopiert und anschließend kompiliert und manuell gestartet werden.

Nach dem ersten Start erscheint die vertikale Linie StartML

Sie sollten die Position der vertikalen Linie verschieben und das Script neu starten.

Bei kleineren Timeframes kann es passieren, dass die Linien über die Grenzen des Charts hinausgehen. Sie können den Maßstab des Charts verändern, indem sie die rechte Ecke des Charts mit der Maus anklicken und anschließend die Maus nach oben und unten bewegen..

Empfehlungen:

1. Es erscheint kein Eigenschaftenfenster, wenn das Script gestartet wird. Das bedeutet dass die Eigenschaften innerhalb des Programmcodes vorgenommen werden.

extern double percent_lev1= 0.4 ; extern double percent_lev2= 0.6 ; extern double percent_lev3= 0.8 ; extern double percent_lev4= 1 ; extern double percent_lev5= 1.2 ; extern double percent_lev6= 1.4 ;

2. Um ihre Handelsstrategie durch Anpassung der prozentualen Verhältnisse steuern zu können, entfernen Sie die "//" Zeichen von der Zeile #property show_inputs, und kompilieren Sie den Code neu.