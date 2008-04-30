Автор:

По предложению Malish https://www.mql5.com/ru/forum/108241/page3

Описание:

Скрипт предназначен для исследования ценовых уровней на произвольно выбранном баре основного графика способом отрисовки серии горизонтальных линий отстоящих от цены на заданное в процентах расстояние (см.рисунок).

Позиция - цена CLOSE бара от которой строятся линии уровней выбирается пользователем перемещением вертикальной линии с именем StartML.

Скрипт подобен инструменту Fibo Lines,

Отличия:

- уровни линий задаются процентом расстояния от цены закрытия бара. Cейчас задано: 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1,2, 1,4 %.

- набор линий рисуется в двух комплектах: симметрично вверх и вниз.

- cкрипт рисует серию горизонтальных линий типа TrendLine,

Уровни рисуются объектами TrendLine для удобства управления длиной линии. Свойство "луч" управляется из внешних переменных.

Инструкция:

Скрипт размещается в папке scripts, компилируется, далее запускается вручную по необходимости.

При первом старте появляется вертикальная линия StartML.

Меняете положение вертикальной линии, и запускаете еще раз.

На младших таймфреймах процентные линии могут уйти за край экрана. Зацепите левой кнопкой мыши правый край экрана, передвижением мыши вверх/вниз - выберете масштаб.

Советы:

1. Для работы: при вызове скрипта не появляется вкладка "свойства". Имеется ввиду, что процентные уровни будут жестко заданы при трансляции.

extern double percent_lev1= 0.4 ; extern double percent_lev2= 0.6 ; extern double percent_lev3= 0.8 ; extern double percent_lev4= 1 ; extern double percent_lev5= 1.2 ; extern double percent_lev6= 1.4 ;

2. Для настройки торговой стратегии подбором процентных соотношеий уберите "//" со строки #property show_inputs и скомпилируйте.