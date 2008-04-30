Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Percent_Levels - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 3832
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор:
По предложению Malish https://www.mql5.com/ru/forum/108241/page3
Описание:
Скрипт предназначен для исследования ценовых уровней на произвольно выбранном баре основного графика способом отрисовки серии горизонтальных линий отстоящих от цены на заданное в процентах расстояние (см.рисунок).
Позиция - цена CLOSE бара от которой строятся линии уровней выбирается пользователем перемещением вертикальной линии с именем StartML.
Скрипт подобен инструменту Fibo Lines,
Отличия:
- уровни линий задаются процентом расстояния от цены закрытия бара. Cейчас задано: 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1,2, 1,4 %.
- набор линий рисуется в двух комплектах: симметрично вверх и вниз.
- cкрипт рисует серию горизонтальных линий типа TrendLine,
Уровни рисуются объектами TrendLine для удобства управления длиной линии. Свойство "луч" управляется из внешних переменных.
Инструкция:
Скрипт размещается в папке scripts, компилируется, далее запускается вручную по необходимости.
При первом старте появляется вертикальная линия StartML.
Меняете положение вертикальной линии, и запускаете еще раз.
На младших таймфреймах процентные линии могут уйти за край экрана. Зацепите левой кнопкой мыши правый край экрана, передвижением мыши вверх/вниз - выберете масштаб.
Советы:
1. Для работы: при вызове скрипта не появляется вкладка "свойства". Имеется ввиду, что процентные уровни будут жестко заданы при трансляции.
extern double percent_lev1=0.4; extern double percent_lev2=0.6; extern double percent_lev3=0.8; extern double percent_lev4=1; extern double percent_lev5=1.2; extern double percent_lev6=1.4;
2. Для настройки торговой стратегии подбором процентных соотношеий уберите "//" со строки #property show_inputs и скомпилируйте.
Индикатор OnChart Stochastic.FX5_SelfAdjustingRSI
Индикатор FX5_SelfAdjustingRSI.
Все данные этого индикатора содержатся в координатах и именах графических объектов. Из графических объектов генерируемых индикатором извлечены торговые сигналы.Hercules A.T.C. 2006 EA
Эксперт прорыва с высокой вероятностью и очень благоприятным соотношением прибыль/риск.