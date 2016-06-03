無料でロボットをダウンロードする方法を見る
サポート/レジスタンスレベルを表示するインディケータです。
ピボットポイントのようにサポート/レジスタンスレベルが計算されませんが、一定の形式を持ったテキストファイルから読み込まれます。
各金融商品ごとに"Levels_RS_<シンボル名>.csv"という名前のCSVファイルが作成されます。
ファイル形式はレベルの強さを判断し、より強いレベルを太線で表示します。私なら、TeleTradeにより掲載されたレベルを出力するためにこれを使用しました。
