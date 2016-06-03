コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

IINwmarrows - MetaTrader 4のためのインディケータ

ビュー:
1223
評価:
(5)
パブリッシュ済み:
制作者: Last little modified by Iin Zulkarnain

インディケータ IINwmarrows。買いシグナルと売りシグナルを出しますが、はたで見るほど楽ではありません。


iinwmarrows

