制作者: Last little modified by Iin Zulkarnain
インディケータ IINwmarrows。買いシグナルと売りシグナルを出しますが、はたで見るほど楽ではありません。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8091
