コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

AMA Slope - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
822
評価:
(4)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の制作者: konKop, wellx

インディケータAMA Slope。

詳細はこちらをご覧ください。

PeriodAMA=9;
Nfast=2;
Nslow=30;
G=2.0;


インディケータAMA Slope

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8093

IINwmarrows IINwmarrows

インディケータ IINwmarrows。買いシグナルと売りシグナルを出しますが、はたで見るほど楽ではありません。

b-SharingDoW b-SharingDoW

曜日効果によるバックテスト結果を出します。

All ADX, RSI, CCI All ADX, RSI, CCI

このインディケータにより、MetaTraderで時間軸を切り替えないことができます。全ての時間軸はいつも目の前にあります。

MTF_Waddah_Attar_ExplosionSA MTF_Waddah_Attar_ExplosionSA

インディケータWaddah Attar Explosionの修正版です。