AMA Slope - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 822
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
実際の制作者: konKop, wellx
実際の制作者: konKop, wellx
インディケータAMA Slope。
PeriodAMA=9;
Nfast=2;
Nslow=30;
G=2.0;
インディケータAMA Slope
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8093
