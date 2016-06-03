このインディケータにより、MetaTraderで時間軸を切り替えないことができます。全ての時間軸はいつも目の前にあります。

サポート/レジスタンスレベルを表示するインディケータです。ピボットポイントのようにサポート/レジスタンスレベルが計算されませんが、一定の形式を持ったテキストファイルから読み込まれます。

このEAは、ユーロドル 1時間足で最高の利益を出します。インディケータMoving Averageの指針を取引の為に使用します。