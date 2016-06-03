コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

MTF_Waddah_Attar_ExplosionSA - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Português
ビュー:
925
評価:
(7)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の制作者: Eng. Waddah Attar

インディケータWaddah Attar Explosionの修正版です。

Mtf_waddah_attar_explosionsa m2

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8095

All ADX, RSI, CCI All ADX, RSI, CCI

このインディケータにより、MetaTraderで時間軸を切り替えないことができます。全ての時間軸はいつも目の前にあります。

AMA Slope AMA Slope

インディケータAMA Slope。

サポート/レジスタンスレベルを表示するインディケータ サポート/レジスタンスレベルを表示するインディケータ

サポート/レジスタンスレベルを表示するインディケータです。ピボットポイントのようにサポート/レジスタンスレベルが計算されませんが、一定の形式を持ったテキストファイルから読み込まれます。

up3x1 up3x1

このEAは、ユーロドル 1時間足で最高の利益を出します。インディケータMoving Averageの指針を取引の為に使用します。