MTF_Waddah_Attar_ExplosionSA - MetaTrader 4のためのインディケータ
実際の制作者: Eng. Waddah Attar
インディケータWaddah Attar Explosionの修正版です。
Mtf_waddah_attar_explosionsa m2
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8095
All ADX, RSI, CCI
このインディケータにより、MetaTraderで時間軸を切り替えないことができます。全ての時間軸はいつも目の前にあります。AMA Slope
インディケータAMA Slope。
サポート/レジスタンスレベルを表示するインディケータ
サポート/レジスタンスレベルを表示するインディケータです。ピボットポイントのようにサポート/レジスタンスレベルが計算されませんが、一定の形式を持ったテキストファイルから読み込まれます。up3x1
このEAは、ユーロドル 1時間足で最高の利益を出します。インディケータMoving Averageの指針を取引の為に使用します。