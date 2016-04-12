無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ATRStops_v1.1 - MetaTrader 4のためのインディケータ
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: igorad
インディケータATRStops_v1[1].1
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8043
MTF_atrstops
インディケータMTF_atrstops。インディケータATRStops_v1[1].1とともに動作します。Moving Average Trade System
このEAは、インディケータMoving Averageの指針を取引の為に使用します（5日･20日･40日･60日移動平均線）。
Heiken_Ashi_Ma 20
インディケータHeiken_Ashi_Ma 20BollStarc-TC
インジケータBollStarc-TC