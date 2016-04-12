無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
History Data Analysis - MetaTrader 4のためのスクリプト
- ビュー:
- 838
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このスクリプトは、不在の足(いわゆる「ホール」)とブレークアウェイ(「ビッグホール｣)を検出し、足の幅、長さと窓を求めます。どんな通貨ペアでも正確に動作します。
日中の時間軸のために作成されたので、時間軸の制限が4時間足で設定されました。分析中、休日のみが考慮されます（48時間）。他の時間は「ホール」又は「ビッグホール｣として考えられます。
簡単のために、チャートにフィルタが組み込まれています。以下のパラメータのフィルタリングを実現可能になります。:
- 1. ホールとして考えられる時間軸（1分足･5分足･15分足･30分足）における不在の足の数;
- 2. ビッグホールとして考えられる不在の足の数（初期値は20本）。1が2に等しければ、デフォルトで全てのホールがビッグホールとして考えられる;
- 3. 窓として無視される不在のポイントの数。
このコードはスクリプトと同じように実行されます。分かりやすくするために、コードにコメントを追加しました。txt ファイルに出力可能です。
MT4 build 182で作成されましたスクリプトです。
!!!履歴データが「膠着された」場合、または異なるブローカーから得られた場合、マークで示された（休日含み）レポート結果の部分には誤りがある可能性があります。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8039
DailyPivotPoints
DailyPivot Pointsは、相場より遅れるインジケータとは対照的に、将来の相場の動きの方向を予想させます。MTF Macd X
インジケータMTF Macd X
Moving Average Trade System
このEAは、インディケータMoving Averageの指針を取引の為に使用します（5日･20日･40日･60日移動平均線）。MTF_atrstops
インディケータMTF_atrstops。インディケータATRStops_v1[1].1とともに動作します。