History Data Analysis

このスクリプトは、不在の足(いわゆる「ホール」)とブレークアウェイ(「ビッグホール｣)を検出し、足の幅、長さと窓を求めます。どんな通貨ペアでも正確に動作します。

日中の時間軸のために作成されたので、時間軸の制限が4時間足で設定されました。分析中、休日のみが考慮されます（48時間）。他の時間は「ホール」又は「ビッグホール｣として考えられます。

簡単のために、チャートにフィルタが組み込まれています。以下のパラメータのフィルタリングを実現可能になります。:

1. ホールとして考えられる時間軸（1分足･5分足･15分足･30分足）における不在の足の数;



2. ビッグホールとして考えられる不在の足の数（初期値は20本）。1が2に等しければ、デフォルトで全てのホールがビッグホールとして考えられる;

3. 窓として無視される不在のポイントの数。

このコードはスクリプトと同じように実行されます。分かりやすくするために、コードにコメントを追加しました。txt ファイルに出力可能です。



MT4 build 182で作成されましたスクリプトです。

!!!履歴データが「膠着された」場合、または異なるブローカーから得られた場合、マークで示された（休日含み）レポート結果の部分には誤りがある可能性があります。





