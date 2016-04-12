コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

MTF_atrstops - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
774
評価:
(2)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

制作者: 不明

インディケータMTF_atrstops

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8042

Moving Average Trade System Moving Average Trade System

このEAは、インディケータMoving Averageの指針を取引の為に使用します（5日･20日･40日･60日移動平均線）。

History Data Analysis History Data Analysis

バーの不在を検出する履歴データ分析は、足の幅、長さと窓を求めます。どんな通貨ペアでも正確に動作します。

ATRStops_v1.1 ATRStops_v1.1

インディケータATRStops_v1[1].1

Heiken_Ashi_Ma 20 Heiken_Ashi_Ma 20

インディケータHeiken_Ashi_Ma 20