ポケットに対して
インディケータ

GA-ind - MetaTrader 4のためのインディケータ

ビュー:
774
評価:
(7)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
GA-ind.mq4 (2.37 KB)
内容は以下の通りです。


十字が赤線に触れない場合は、取引シグナルとなります。

5分足チャートで取引してみました。結果は最高でした。1日につき50～100 pipsです。

損切りを一本前のバーのmax/minに設定して下さい。TPは5～15 pips。






MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8005

