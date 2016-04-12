無料でロボットをダウンロードする方法を見る
GA-ind - MetaTrader 4のためのインディケータ
774
-
内容は以下の通りです。
十字が赤線に触れない場合は、取引シグナルとなります。
5分足チャートで取引してみました。結果は最高でした。1日につき50～100 pipsです。
損切りを一本前のバーのmax/minに設定して下さい。TPは5～15 pips。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8005
TREND_alexcud v_2
インディケータTREND_alexcudをベースにしたエキスパートアドバイザです。Labtrend1_v2
インディケータ Labtrend1_v2
VLT_TRADER
ボラティリティ圧縮をベースにした売買システムです。Specification
テーブルを出力するためにOBJ_LABEL 型のオブジェクトを使用する例です。