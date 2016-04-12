内容は以下の通りです。



十字が赤線に触れない場合は、取引シグナルとなります。

5分足チャートで取引してみました。結果は最高でした。1日につき50～100 pipsです。

損切りを一本前のバーのmax/minに設定して下さい。TPは5～15 pips。

