Идея такова.



Когда крестик не касается красной линии, это и есть сигнал.

Я пробовал на 5 мин графике торговать, очень хорший результат. В день 50-100 пипсов запросто.

STOP LOSS ставится на max/min предыдущего бара. TP 5-15 пипсов.

