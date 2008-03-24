CodeBaseРазделы
Индикаторы

GA-ind - индикатор для MetaTrader 4

Gatis
Просмотров:
9569
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Идея такова.


Когда крестик не касается красной линии, это и есть сигнал.

Я пробовал на 5 мин графике торговать, очень хорший результат. В день 50-100 пипсов запросто.

STOP LOSS ставится на max/min предыдущего бара. TP 5-15 пипсов.






