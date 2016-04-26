CodeBaseKategorien
Indikatoren

GA-ind - Indikator für den MetaTrader 4

Gatis
Ansichten:
746
Rating:
(7)
Veröffentlicht:
GA-ind.mq4 (2.37 KB)
Die Idee ist folgende:


Wenn der Schnittpunkt nicht die rote Linie berührt, handelt es sich um einen Alarm.

Ich habe versucht auf einem 5-Minuten Chart zu handeln. Die erzielten Resultate sind sehr gut. Er erzielt leicht 50-100 PIPS täglich.

Das STOP LOSS sollte auf dem max/min des vorherigen Balkens platziert werden. Das TP ist etwa 5-15 PIPS entfernt.






Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8005

