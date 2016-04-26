Die Idee ist folgende:



Wenn der Schnittpunkt nicht die rote Linie berührt, handelt es sich um einen Alarm.

Ich habe versucht auf einem 5-Minuten Chart zu handeln. Die erzielten Resultate sind sehr gut. Er erzielt leicht 50-100 PIPS täglich.

Das STOP LOSS sollte auf dem max/min des vorherigen Balkens platziert werden. Das TP ist etwa 5-15 PIPS entfernt.

