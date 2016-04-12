無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Labtrend1_v2 - MetaTrader 4のためのインディケータ
- 946
-
制作者: igorad
インディケータ Labtrend1_v2
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8003
MBA
インディケータMBARSI・ストキャスティクス・MACD・モメンタムのシグナルを取引の為に使用します。МТС "MoneyRain"
負け続いた後の勝ちの時にロットを増加するエキスパートアドバイザです。
TREND_alexcud v_2
インディケータTREND_alexcudをベースにしたエキスパートアドバイザです。GA-ind
ちょっと元のMACDインジケータを修正しましたが、内容は以下の通りです。