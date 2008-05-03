代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

GA-ind - MetaTrader 4脚本

Gatis | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
7056
等级:
(7)
已发布:
已更新:
GA-ind.mq4 (2.37 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

替克构想。


没有穿过相关的红色线，它是信号。

我尝试在5分钟图表上交易，得到了一个不错的结果。一天之内 50-100 点。

STOP LOSS 放置在先前柱的max/min 。 TP 5-15 点。






由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8005

ToR_1.20 ToR_1.20

指标 ToR_1.20。指标显示柱的发展。

TZ-Pivot TZ-Pivot

指标 TZ-Pivot。该指标能够给出时间间隔建议。详细内请查看指标本身代码。

Rooks Returned Rooks Returned

众所周知的之字形指标（ZigZag_а） 的另外一种版本的诠释。指标的详细描述可以在下面的网址中查看 http://forum.fibo-forex.ru/viewtopic.php?t=1368。 该指标与Zigzag2_R_指标一起运行。

1H EUR_USD 1H EUR_USD

本EA交易的目的是在建立得很好的趋势中寻找好的入场点. 本EA开发于一小时EUR_USD图表, 但是我相信在其他货币对上都有类似的概念, 所以也可以工作得很好. 对于回撤我感到很满意.