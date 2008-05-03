请观看如何免费下载自动交易
替克构想。
没有穿过相关的红色线，它是信号。
我尝试在5分钟图表上交易，得到了一个不错的结果。一天之内 50-100 点。
STOP LOSS 放置在先前柱的max/min 。 TP 5-15 点。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8005
