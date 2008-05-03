众所周知的之字形指标（ZigZag_а） 的另外一种版本的诠释。指标的详细描述可以在下面的网址中查看 http://forum.fibo-forex.ru/viewtopic.php?t=1368。 该指标与Zigzag2_R_指标一起运行。

本EA交易的目的是在建立得很好的趋势中寻找好的入场点. 本EA开发于一小时EUR_USD图表, 但是我相信在其他货币对上都有类似的概念, 所以也可以工作得很好. 对于回撤我感到很满意.