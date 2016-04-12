時々データをテーブルとして出力する必要があります。幾つかの行を表にすることに何の問題もありません。ただ、Commentをお使いください (行_1,"

",行_2,"

"...)。詳細はComment2をご覧ください。

ただし、Comment ()関数は、データをチャートのメインウィンドウのみに出力しますが、ある場合にはデータをインジケータのサブウィンドウに出力する必要があります。その場合、この例はおすすめです。

このインジケータは、具体的な通貨を売買する契約の指定に関するデータを出力します。

void PrepareInfo ( string & array [][])に

MarketInfo()関数により2次元配列を渡します。次に、

void Show ( string valueArray [][]) により

配列が出力されます。この関数は一般的で、どんな型の2次元配列でも使用できます。

関数void RefreshAccountInfo () は

通貨ペア・期間・取引口座を変更する場合に必要です。

全ての指定に関するデータは、1回のみ計算され出力されます。つまり、各ティックごとにアップデートが行われません。

使用例: