コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Specification - MetaTrader 4のためのインディケータ

MetaQuotes | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
802
評価:
(7)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

時々データをテーブルとして出力する必要があります。幾つかの行を表にすることに何の問題もありません。ただ、Commentをお使いください (行_1,"\n",行_2,"\n"...)。詳細はComment2をご覧ください。

ただし、Comment ()関数は、データをチャートのメインウィンドウのみに出力しますが、ある場合にはデータをインジケータのサブウィンドウに出力する必要があります。その場合、この例はおすすめです。

このインジケータは、具体的な通貨を売買する契約の指定に関するデータを出力します。

void PrepareInfo(string & array[][])に

MarketInfo()関数により2次元配列を渡します。次に、

void Show(string valueArray[][])により

配列が出力されます。この関数は一般的で、どんな型の2次元配列でも使用できます。 

関数void  RefreshAccountInfo()

通貨ペア・期間・取引口座を変更する場合に必要です。


全ての指定に関するデータは、1回のみ計算され出力されます。つまり、各ティックごとにアップデートが行われません。

使用例:




MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8007

VLT_TRADER VLT_TRADER

ボラティリティ圧縮をベースにした売買システムです。

GA-ind GA-ind

ちょっと元のMACDインジケータを修正しましたが、内容は以下の通りです。

BB_Prc BB_Prc

インディケータBB_Prc

Expected Volumes Expected Volumes

インディケータ Expected Volumes