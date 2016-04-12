無料でロボットをダウンロードする方法を見る
時々データをテーブルとして出力する必要があります。幾つかの行を表にすることに何の問題もありません。ただ、Commentをお使いください (行_1,"\n",行_2,"\n"...)。詳細はComment2をご覧ください。
ただし、Comment ()関数は、データをチャートのメインウィンドウのみに出力しますが、ある場合にはデータをインジケータのサブウィンドウに出力する必要があります。その場合、この例はおすすめです。
このインジケータは、具体的な通貨を売買する契約の指定に関するデータを出力します。
void PrepareInfo(string & array[][])に
MarketInfo()関数により2次元配列を渡します。次に、
void Show(string valueArray[][])により
配列が出力されます。この関数は一般的で、どんな型の2次元配列でも使用できます。
関数void RefreshAccountInfo()は
通貨ペア・期間・取引口座を変更する場合に必要です。
全ての指定に関するデータは、1回のみ計算され出力されます。つまり、各ティックごとにアップデートが行われません。
使用例:
