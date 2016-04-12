無料でロボットをダウンロードする方法を見る
VLT_TRADER - MetaTrader 4のためのエキスパート
制作者：
FORTRADER.RU
ボラティリティ圧縮をベースにした売買システムです。指定されたバー数内に最も短い足が形成されるタイミングでエントリーします。
売買シグナルの発生の特徴:
- 新しい足が形成されるときに、最後の8本足が処理されて最小値が求められます。
- 新しい足がこの最小値より小さい場合:
· 最大値+1 pipsで買い注文 ;
· 最小値-1 pipsで売り注文
バックテスト結果：
最適化が2007年6月1日から2008年1月1日まで行われました。バックテストの期間：2007年6月1日～現在。
おすすめのパラメータ：stop=65 profit=70.
詳細については、こちらを参照してください。:
http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=15
良い提案があれば、お問い合わせでご連絡お願いします。 letters@fortrader.ru
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8006
