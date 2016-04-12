コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

VLT_TRADER - MetaTrader 4のためのエキスパート

ビュー:
827
評価:
(12)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
制作者：

FORTRADER.RU

ボラティリティ圧縮をベースにした売買システムです。指定されたバー数内に最も短い足が形成されるタイミングでエントリーします。

売買シグナルの発生の特徴:

- 新しい足が形成されるときに、最後の8本足が処理されて最小値が求められます。

- 新しい足がこの最小値より小さい場合:

· 最大値+1 pipsで買い注文 ;

· 最小値-1 pipsで売り注文


バックテスト結果：

最適化が2007年6月1日から2008年1月1日まで行われました。バックテストの期間：2007年6月1日～現在。

おすすめのパラメータ：stop=65 profit=70.

詳細については、こちらを参照してください。:

http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=15

良い提案があれば、お問い合わせでご連絡お願いします。 letters@fortrader.ru



