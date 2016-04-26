Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
GA-ind - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 766
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
A idéia é a seguinte:
Se a cruz (azul) tocar a linha vermelha, é um alerta.
Eu tentei negociar num gráfico de 5 minutos. Os resultados obtidos foram muito bons. Ele faz facilmente 50-100 pips diários.
Stop loss deve ser colocado na máx/mín da barra anterior. O TP é de cerca de 5-15 pips distante.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8005
TREND_alexcud v_2
O EA é baseado na evolução dos indicadores Alexkid, existe algo de errado com ele.Labtrend1_v2
Indicador Labtrend1_v2.
VLT_TRADER
O sistema baseia-se na compressão da volatilidade.TTF
The classic TTF with the T3 smoothing method and signal lines.