CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

GA-ind - indicador para MetaTrader 4

Gatis | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
766
Avaliação:
(7)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

A idéia é a seguinte:


Se a cruz (azul) tocar a linha vermelha, é um alerta.

Eu tentei negociar num gráfico de 5 minutos. Os resultados obtidos foram muito bons. Ele faz facilmente 50-100 pips diários.

Stop loss deve ser colocado na máx/mín da barra anterior. O TP é de cerca de 5-15 pips distante.






Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8005

TREND_alexcud v_2 TREND_alexcud v_2

O EA é baseado na evolução dos indicadores Alexkid, existe algo de errado com ele.

Labtrend1_v2 Labtrend1_v2

Indicador Labtrend1_v2.

VLT_TRADER VLT_TRADER

O sistema baseia-se na compressão da volatilidade.

TTF TTF

The classic TTF with the T3 smoothing method and signal lines.