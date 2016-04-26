A idéia é a seguinte:



Se a cruz (azul) tocar a linha vermelha, é um alerta.

Eu tentei negociar num gráfico de 5 minutos. Os resultados obtidos foram muito bons. Ele faz facilmente 50-100 pips diários.

Stop loss deve ser colocado na máx/mín da barra anterior. O TP é de cerca de 5-15 pips distante.

