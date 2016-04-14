La idea es la siguiente.



Cuando la cruz no toca la línea roja, esta será la señal.

He probado a comerciar en el gráfico de 5 minutos y da muy buenos resultados. Hace 50-100 pips al día, fácilmente.

El STOP LOSS se pone en el max/min de la barra anterior. El TP está a 5-15 pips de distancia.

