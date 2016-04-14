Mira cómo descargar robots gratis
GA-ind - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 863
- Ranking:
-
- Publicado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
La idea es la siguiente.
Cuando la cruz no toca la línea roja, esta será la señal.
He probado a comerciar en el gráfico de 5 minutos y da muy buenos resultados. Hace 50-100 pips al día, fácilmente.
El STOP LOSS se pone en el max/min de la barra anterior. El TP está a 5-15 pips de distancia.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8005
