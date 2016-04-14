CodeBaseSecciones
Indicadores

GA-ind - indicador para MetaTrader 4

La idea es la siguiente.


Cuando la cruz no toca la línea roja, esta será la señal.

He probado a comerciar en el gráfico de 5 minutos y da muy buenos resultados. Hace 50-100 pips al día, fácilmente.

El STOP LOSS se pone en el max/min de la barra anterior. El TP está a 5-15 pips de distancia.






Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8005

