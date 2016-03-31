インディケータKDJは、短期の揉み合いを避けさせます。インディケータKDJは、RSV指数の2つの線を設定するパラメータを含みます。これは、KDCの短期ボラティリティの前日終値です。相場トレンドの変化を捉えてエントリーするために求められるKとBの差を現します。

同じウインドウ内にチャートを2つ以上表示します。