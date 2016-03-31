無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Qualitative Quantitative Estimation - MetaTrader 4のためのインディケータ
制作者: Roman Ignatov
インジケータQualitative Quantitative Estimation。RSIインジケータをベースにしています。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7937
