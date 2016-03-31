コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

OverLay Chart - MetaTrader 4のためのインディケータ

Sameer | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
12851
評価:
(58)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
S.B.Tにより開発されました。

 

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7933

Candle_Signal Candle_Signal

インディケータ Candle_Signal。シグナルインジケータです。

18_28Cross 18_28Cross

インディケータ 18_28Cross

インディケータKDJの修正版＋KDJ自動売買システム インディケータKDJの修正版＋KDJ自動売買システム

インディケータKDJは、短期の揉み合いを避けさせます。インディケータKDJは、RSV指数の2つの線を設定するパラメータを含みます。これは、KDCの短期ボラティリティの前日終値です。相場トレンドの変化を捉えてエントリーするために求められるKとBの差を現します。

Qualitative Quantitative Estimation Qualitative Quantitative Estimation

インジケータQualitative Quantitative Estimation。RSIインジケータをベースにしています。