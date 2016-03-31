無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
インディケータKDJの修正版＋KDJ自動売買システム - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 1084
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
MetaQuotes Ltdによって中国語から翻訳されました。
元の記事: https://www.mql5.com/zh/code/7934
OverLay Chart
同じウインドウ内にチャートを2つ以上表示します。Candle_Signal
インディケータ Candle_Signal。シグナルインジケータです。
Qualitative Quantitative Estimation
インジケータQualitative Quantitative Estimation。RSIインジケータをベースにしています。MTF-Dinapoli_Target
インディケータ MTF-Dinapoli_Target。インディケータDinapoliTargetsとともにだけ動作します。