Indikatoren

Qualitativ Quantitative Schätzung - Indikator für den MetaTrader 4

Veröffentlicht:
Autor: Roman Ignatov

Qualitativ Quantitativer Schätzungsindikator. Benutzt den RSI Indikator.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7937

