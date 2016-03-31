コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

MTF-Dinapoli_Target - MetaTrader 4のためのインディケータ

ビュー:
927
評価:
(2)
パブリッシュ済み:
制作者: mishanya

インディケータ MTF-Dinapoli_Target。インディケータDinapoliTargetsとともにだけ動作します。


