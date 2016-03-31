コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

GMacd_Signals - MetaTrader 4のためのインディケータ

制作者: Muhammad Hamizi Jaminan (hymns) & CJA

インディケータGMacd_Signals。フィルタとして使用されます。


