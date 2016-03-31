インジケータQualitative Quantitative Estimation。RSIインジケータをベースにしています。

インディケータMTF_4TF_Supertrend_BarM。CCIをベースにしていて、SuperTrendとともにだけ動作します。

このインディケータは、前のトレンドをスキャニングし、スキャンされたデータに基づいて現在の相場がどういった状態なのかを判断してみます。