Indicadores

Qualitative Quantitative Estimation - indicador para MetaTrader 4

Publicado:
QQE.mq4 (3.41 KB) ver
Autor: Roman Ignatov

Indicador Qualitative Quantitative Estimation. Utiliza RSI.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7937

