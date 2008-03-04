Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Qualitative Quantitative Estimation - индикатор для MetaTrader 4
Автор: Roman Ignatov
Индикатор Qualitative Quantitative Estimation. Использует RSI.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7937
