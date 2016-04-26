CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Qualitative Quantitative Estimation - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1678
Avaliação:
(13)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Roman Ignatov

Indicador de Estimativa Quantitativa e Qualitativa (Qualitative Quantitative Estimation). Use o indicador RSI.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7937

LWMA-Crossover_Signal LWMA-Crossover_Signal

In the case of weighted moving average, the latest data is of more value than more early data. Weighted moving average is calculated by multiplying each one of the closing prices within the considered series, by a certain weight coefficient.

Indicador modificado do sistema de negociação automático KDJ e KDJ Indicador modificado do sistema de negociação automático KDJ e KDJ

O Indicador KDJ desativa as flutuações a curto prazo. Ele carrega um parâmetro para ajustar e aumentar duas novas linhas de índice RSV: o fechamento preço a curto prazo volátil KDC: diferença entre K-D, para determinar a mudança de tendências dos preços e abrir posições.

MTF-Dinapoli_Target MTF-Dinapoli_Target

Indicador MTF-Dinapoli_Target. Trabalha junto com o DinapoliTargets.

DynamicRS+Channel DynamicRS+Channel

The indicator of dynamic resistance/support level with a fixed channel.