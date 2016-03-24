コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Indexes_v4 - MetaTrader 4のためのインディケータ

ビュー:
818
評価:
(3)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
制作者: Xupypr

インディケータIndexes_v4。このインディケータは、1つのチャート画面に異なる通貨インデックスを同時に表示することができます。

読んだものによると、"auto_detect_pair"falseを指定する必要があるそうです。ただし、"show_USD"などの引数を指定して、表示したい通貨インデックスをお好みに合わせて選択することができます。デフォルトでは全ての通貨インデックスが使用されます。詳細はソースコードをご覧ください。

また、各週初めに通貨インデックスが1点に集まります。このように、各週初めにベースポイントが変化し、分析で先週の終値が使用されます。

最新版はこちらからダウンロードできます。

このインディケータを使うには、全ての通貨ペアの履歴をアップロードする必要があります。



MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7832

