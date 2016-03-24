無料でロボットをダウンロードする方法を見る
J_TPO Velocity - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 769
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
制作者: Matt Kennel
インディケータ J_TPO Velocityインディケータ。J_TPO Cleanの修正版です。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7830
