Autor: Xupypr

Indicador Indexes_v4. Muestra el carácter del movimiento de dos o más índices en el mismo gráfico.

He leído que el parámetro "auto_detect_pair" debe ser igual a "false", al mosmo tiempo se puede indicar qué ñindices exactamente hay que mostrar, los parámetros "show_USD", etc. Por defecto, son todos. El código fuente contiene la descripción de todos los parámetros. Véase el código.

Una cosa más, los índices se reúnen en un punto al principio de cada semana. Es decir, el punto de referencia cambia con la llegada de cada nueva: se utilizan los precios del cierre de la semana anterior.

Aquí tiene la última versión del indicador.

El indicador requiere la carga del historial de todos los símbolos.